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В парке «Лога» показали, как маленькие козлята воссоединились со своими мамами

В парке «Лога» показали, как маленькие козлята воссоединились со своими мамами
В Ростовской области козлят Кузю и Тосю вернули их мамам. О трогательной встрече рассказали в соцсетях парка «Лога» 31 января.

Напомним, что когда малыши появились на свет, мамы сильно заболели. Маленьким козлятам пришлось расти без их заботы. Зоологи с самого рождения выкармливали их из бутылочки. Малышей назвали Кузя и Тося. Когда они достаточно окрепли, а мамы выздоровели, произошло долгожданное воссоединение. Малыши не видели своих мам около двух месяцев и наконец почувствовали родной запах. Теперь козлята со своими семьями будут жить в одном вольере.
Фото: Парк «Лога»
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