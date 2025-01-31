Жена советника директора водоканала Руфата Алескерова поделилась деталями пожара

Фото: «КВУ»

Жена бизнесмена Руфата Алескерова рассказала подробности ночного пожара в их доме в Шахтах. По предварительным данным, произошел поджог. Происшествие случилось ночью 31 января на улице Стрельникова. Подробности «КВУ» рассказала жена бизнесмена Виктория Алескерова.Виктория сообщила, что ее тетя живет с ними по соседству. В эту ночь она проснулась от громкого лая своей собаки, которая находилась на улице. Выйдя из дома, она заметила яркое пламя в гараже своей племянницы. Женщина поспешила будить соседей сама. Из-за криков Алескеровы сразу проснулись. Родители начали одевать своих детей 6, 10 и 14 лет. После отвели их подальше от двора.После неудачных попыток потушить пламя самостоятельно Алексеровы решили открыть электрические ворота гаража и спасти автомобиль. Но огонь уже повредил электрическую проводку. Посмотрев в окно, Руфат Алексеров увидел свой белый BMW полностью в огне. Автомобиль Виктории удалось спасти от огня.- Мы чудом выжили, могли погибнуть дети, - делится Виктория.Напомним, по предварительным данными, гараж подожгли. Полиция города Шахты проводит проверку по данному делу.