В Ростове представили новую схему движения автобуса №72

Фото: департамент городского транспорта РО

В Ростове-на-Дону изменится маршрут автобуса № 72, который связывает «Эмпилс» с ЖК «Европейский». Согласно информации, полученной от Департамента городского транспорта, новые изменения вступят в силу 22 февраля.Обновленный маршрут будет проходить через 2-ю Краснодарскую, улицу Коммунистический проспект и улицу Малиновского. В итоге маршрут автобуса № 72 будет организован следующим образом: завод «Эмпилс» – переулок 1-й Машиностроительный – улица Малиновского – улица Еременко – улица Зорге – проспект Коммунистический – улица Малиновского – улица 2-я Краснодарская – улица Тружеников. Затем общественный транспорт продолжит свою работу по схеме: улица 1-я Краснодарская – улица 3-я Круговая – улица Батуринская – ЖК «Европейский» – улица Батуринская – улица 3-я Круговая – улица 2-я Краснодарская – проспект Коммунистический – улица Зорге – улица Еременко – улица Малиновского – переулок 1-й Машиностроительный – завод «Эмпилс».Пассажирам рекомендуется учитывать эти изменения при планировании поездок по городу.