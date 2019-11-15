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В Ростове предложили организовать полосу для автобусов на проспекте Нагибина

В Ростове предложили организовать полосу для автобусов на проспекте Нагибина
Житель Ростова-на-Дону предлагает организовать полосу для общественного транспорта на проспекте Нагибина. Соответствующая петиция появилась на общественном интернет-портале, её автор – пользователь с ником Даниил Светличный.

Ростовчанин пишет, что на проспекте Нагибина, на отрезке от улицы Нариманова до улицы Ларина, в часы пик образовываются заторы. Автор предлагает с помощью разметки искусственно сузить проезжую часть недалеко от перекрёстка с Ларина. При этом следует автобусную полосу выдвинуть на второй ряд. Так, по мнению Даниила Светличного, можно избежать пробок.

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