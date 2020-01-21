В Ростове предложили определять стоимость капремонта на объектах культурного наследия на основании проекта



Депутаты Законодательного собрания Ростовской области предложили внести изменения в областной закон «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области».



Основные изменения касаются капитальных работ на объектах культурного наследия. Затраты на ремонт таких домов на порядок выше обычных. В связи с этим парламентарии предложили определять предельную стоимость работ на основании проектно-сметной документации. Предельные затраты на капремонт многоквартирных домов без статуса определяются правительством Ростовской области.

- Наше предложение не использовать для объектов культурного наследия предельную стоимость работ, а ввести отдельный этап – разработку проекта, - пояснила председатель комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике ЗС РО. – Таким образом стоимость работ будет рассчитываться на основании проектно-сметной документации.



Ещё одна поправка касается актуализации программы. По словам Светланы Мананкиной, с момента принятия программы в неё было внесено 17 изменений. В настоящее время полного документа с внесёнными правками в открытом доступе нет. На сайте правительства опубликована программа в первоначальном виде и 17 документов, которые вносят в неё поправки.



Третья поправка содержит требование об утверждении краткосрочных программ на срок три года. До сих пор в Ростовской области новая краткосрочная программа утверждалась, когда завершалась предыдущая. Так, краткосрочный план на 2020-2022 годы был утвержден только в октябре 2019-го. В то время как собственников домов должны уведомлять за шесть месяцев до начала капремонта. Поправки в областной законопроект позволят своевременно утверждать краткосрочные планы на очередной год и плановый период.