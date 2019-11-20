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В Ростове предложили объединить маршруты № 62 и № 76

В Ростове предложили объединить маршруты № 62 и № 76
Власти Ростова-на-Дону предложили объединить автобусные маршруты № 62 и № 76. Такую петицию опубликовал городской департамент транспорта.

В сообщении указано, что администрация планирует отменить автобус № 62. Вместо этого транспорт № 76 пойдёт до ЖК «Соловьиная роща» и будет заезжать к торговому комплексу «Мегамаг». В департаменте уверены, что это поможет оптимизировать транспортную систему.

Петиция была опубликована 21 ноября. Чтобы её реализовать, требуется набрать 500 голосов от жителей Ростова-на-Дону.

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