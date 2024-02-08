В Ростове потратят 4 миллиона рублей на проект реконструкции улицы Шоссейной

Фото: администрация Ростова.

Власти Ростова нашли подрядчика, который подготовит проект реконструкции улицы Шоссейной. По данным на сайте государственных закупок, на работы подготовили почти 10 миллионов рублей, но подрядчик сделал выгодное предложение. Проект обойдется городскому бюджету в 4 миллиона.От исполнителя требуется провести изыскательные мероприятия и разработать сам проект. В конечном итоге преобразятся 650 метров улицы Шоссейной, из которых 250 станут четырехполосными. Остальные 400 будут рассчитаны на две полосы.В ходе подготовки проекта подрядчику нужно учесть расположение ливневок, инженерных коммуникаций и светофоров. Если что-то из этого будет мешать проведению работ, необходимо перенести коммуникации (или светофоры) либо демонтировать их.Также предстоит проанализировать интенсивность потока транспорта и пешеходов и спрогнозировать его на ближайшие 5, 10, 15 и 20 лет. Затем сделать проект организации дорожного движения и подготовить окончательную смету.О том, что дорогу расширят до четырех полос, стало известно в середине января 2024 года. В районе автодороги постоянно происходят подтопления. Спасатели приезжают откачивать воду из частных домов практически после каждого дождя. При этом на время откачки перекрывают многополосный подъезд к Темерницкому мосту. Если после реконструкции проблема подъема грунтовых вод останется, подрядчику следует предусмотреть и это препятствие при организации дорожного движения.