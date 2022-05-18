В Ростове на проект реконструкции участка проспекта Стачки потратят 29 млн рублей

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Проект реконструкции проспекта Стачки на участке от улицы Зорге до Мастерового переулка обойдется бюджету Ростова-на-Дону в 29,2 миллиона рублей. Это в полтора раза меньше, чем было заявлено ранее. Напомним, что из бюджета города на разработку документации готовы были выделить 48,6 миллиона рублей.Муниципальный контракт получила батайская организация «Донтехпроект». Справиться подрядчик должен за год. До 1 июня 2023 года готовый проект должен получить положительное заключение госэкспертизы.Участок от Зорге до Мастерового – это два с половиной километра дороги. Кроме этого, исполнитель контракта должен будет предусмотреть в проекте строительство дороги от Мастерового переулка до улицы Курсантов. Последняя может стать новым выездом из Левенцовки. Дорога протяженностью 600 метров будет проходить южнее района Левенцовка-Парк и восточнее участка, где в перспективе будет возведен микрорайон Левенцовка-2.