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В Ростове посреди проезжей части появилась яма

В Ростове посреди проезжей части появилась яма
В Ростове появилась очередная яма на дороге. Дефект образовался недалеко от Северного рынка.

По словам местных жителей, яма на улице Волкова мешает автомобилистам уже неделю. Из-за неровности водителям сложно заехать во двор дома №9Б.

Яма неглубокая и не представляет большой угрозы для машин. Однако при наезде на неровность и водитель, и пассажиры буквально подскакивают на своих местах. Жители многоэтажки устали ежедневно объезжать этот участок. Особенно осторожными приходится быть водителям, у которых в салоне находятся маленькие дети.

Дефекты на дорогах Ростова давно перестали удивлять горожан. Стоит отремонтировать часть из них, как на других улицах появляются новые неровности. Сити-менеджер донской столицы обещал к сентябрю полностью закончить ямочный ремонт по всему городу. Однако ростовчане делились в соцсетях фотографиями дефектов и до сентября, и после.
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