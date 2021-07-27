В Ростове посреди дороги появилась очередная яма
В Ростове появилась очередная «ловушка» для автомобилистов и пешеходов. Фотографиями новой ямы на улице Донской, 14 очевидцы поделились 29 июля.
Углубление в асфальте составляет около 15-20 сантиметров в диаметре. Люди запросто могут провалиться туда ногой в темное время суток. Кроме того, от веса проезжающих машин, дорожное покрытие может разрушиться еще больше, а яма - достичь больших размеров. Тогда о риске ДТП и говорить будет нечего. В Ростове не редки случаи, когда автомобиль на ходу застревал в яме, а попутный транспорт, двигавшийся сзади, врезался в машину. В лучшем случае попавшее в «ловушку» авто лишится подвески или погнет диски.
В донской столице то и дело появляются новые ямы, несмотря на ремонт дорог. Неровности ликвидируют с конца марта. Сначала сити-менеджер Ростова обещал залатать все ямы к 1 мая. Однако в такие короткие сроки отремонтировать все дороги оказалось невозможно физически. Ремонт затянулся, а структуры, отвечающие за работы, судорожно бросились ускорять процесс. Вот только чиновники не учли, что быстро - не значит качественно.
Наступило лето, а горожане продолжают жаловаться на новые неровности. Вероятно, пока латали одни ямы, появились другие. Ремонт планируют полностью завершить к сентябрю. Не исключено, что количество новых ям к тому времени достигнет прежнего, а после такого ремонта на скорую руку осенью снова придется выделять миллионы рублей на ликвидацию неровностей.