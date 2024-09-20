В Ростове спасли кота, застрявшего в оконном проеме на третьем этаже

Фото: МЧС

В Ростове-на-Дону спасли кота, который застрял в оконном проеме на третьем этаже. Инцидент произошел 16 сентября на улице Русской, 56.Соседи услышали жалобное мяуканье и решили выяснить, в чем дело. Они вышли на улицу и увидели питомца. Одна половина его тела была внутри квартиры, а другая — снаружи. Четвероногий буквально оказался зажат в тиски.Неравнодушные люди вызвали пожарных. По приезде они забрались по лестнице. От испуга кот смог самостоятельно выскочить из ловушки и запрыгнуть в квартиру.