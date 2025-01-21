В Ростове подростки угрожали «заминировать» школу от лица знакомой

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В Ростове-на-Дону подростки угрожали «заминировать» школу от лица знакомой. Неудачная шутка обернулась для их родителей административным протоколом и штрафом от 100 до 500 рублей.Четверо юношей от 12 до 15 лет решили разыграть 13-летнюю подругу. Они стали писать девочке в социальных сетях. Парни сказали, что если она заблокирует их аккаунты, последует наказание.Хулиганы обещали отправить сообщение о бомбе в школе от имени подруги. Отец девочки узнал об этом и 19 января обратился в полицию.Сотрудники составили в отношении родителей подростков административные протоколы.- Была проведена профилактическая беседа, — сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.