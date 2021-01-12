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В Ростове под наблюдением медиков из-за COVID-19 находятся почти 4,5 тысячи человек

В Ростове под наблюдением медиков из-за COVID-19 находятся почти 4,5 тысячи человек
В Ростове-на-Дону под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся почти 4,5 тысячи человек. Ростовчане могли контактировать с заболевшими и подхватить инфекцию.

По информации администрации, в поле зрения врачей попали 4 390 человек. Они пребывают на самоизоляции дома и ждут результатов контрольных тестов на коронавирус.

За последние сутки из-под наблюдения выбыли 630 человек. В Ростовской области почти у 30 тысяч человек есть подозрения на COVID-19.

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