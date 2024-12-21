В Ростове под колеса «Хендай Солярис» попал 13-летний мальчик

Фото: ГАИ РО

В Ростове под колеса машины попал 13-летний мальчик. ДТП случилось 21 декабря на улице Литвинова.По предварительной информации, около 15:00 по дороге ехал 71-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» . В это же время 13-летний пешеход переходил дорогу. Он шел вне зоны пешеходного перехода, но в пределах ее видимости. К сожалению, водитель не успел своевременно среагировать и сбил мальчика.По данным ГАИ Ростовской области, пострадавшего мальчика госпитализировали.