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В Ростове под колеса «Хендай Солярис» попал 13-летний мальчик

В Ростове под колеса «Хендай Солярис» попал 13-летний мальчик
В Ростове под колеса машины попал 13-летний мальчик. ДТП случилось 21 декабря на улице Литвинова.

По предварительной информации, около 15:00 по дороге ехал 71-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» . В это же время 13-летний пешеход переходил дорогу. Он шел вне зоны пешеходного перехода, но в пределах ее видимости. К сожалению, водитель не успел своевременно среагировать и сбил мальчика.

По данным ГАИ Ростовской области, пострадавшего мальчика госпитализировали.
Фото: ГАИ РО
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