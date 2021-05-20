В переулке Братском в Ростове под автомобилем провалился асфальт. Происшествие случилось 21 мая на пересечении с улицей Пушкинской.В соцсетях появились кадры ЧП. Как видно на снимках, колесо машины застряло в образовавшейся яме. На небольшой глубине находится вода или грязь. Скорее всего, после многочисленных ливней дорожное полотно просело. Асфальт держался некоторое время, но вскоре не выдержал тяжести проезжающих автомобилей. Судя по трещинам, которые расползаются от ямы, ближайший участок дороги может обвалиться в любой момент. Если в ближайшее время не заняться ремонтом проезжей части, яма может достичь огромных размеров.Не исключено, что машина получила повреждения. В таком случае владелец авто потерпит немаленькие убытки, оплачивая ремонт.Подобная яма появилась и на улице Семашко. Там асфальт просел рядом с обочиной. Вокруг ямы поставили дорожный блок и обозначили опасный участок сигнальной лентой. Однако такие меры безопасности не смогут в корне решить проблему.