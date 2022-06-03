В Ростове почти на 50% построена самая большая в области школа на 1 650 мест

Фото: правительство Ростовской области.

На Западном, в границах улиц Зорге, Мильчакова и Благодатной, продолжается строительство самой большой в Ростовской области школы. Объект готов на 47%, об этом сообщили в минстрое донского региона.Подрядная организация ООО «Ростовстрой» занимается устройством наружных стен, крыши, а также установкой окон. Кроме того, внутри здания уже начались отделочные работы.Проект стоимостью 1,6 миллиарда рублей строится по госпрограмме Ростовской области «Развитие образования». Средства на реализацию проекта выделены из областного и местного бюджетов. Срок завершения строительно-монтажных работ – четвертый квартал 2023 года.Согласно проекту новая школа будет переменной этажности 2-4 этажа. Помимо кабинетов и учебных классов, ее оборудуют пищеблоком, обеденным и актовым залами. Также на территории учебного заведения появятся футбольное поле, площадки для игр в волейбол и баскетбол, большой теннис.По словам министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрия Сильвестрова, в области активно идет работа по строительству важных социальных объектов в шаговой доступности, а также формированию комфортной среды.- Это непременное условие улучшения качества жизни населения. В этом году на территории донского региона строятся 12 школ со сроком завершения в 2022 и 2023 годах. Образовательные учреждения появятся в Егорлыкском, Каменском, Красносулинском, Неклиновском, Цимлянском районах, Азове, Батайске, Волгодонске, Ростове-на-Дону, – добавил Юрий Сильвестров.