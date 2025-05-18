В Ростове починили лампы в подземке в Университетском в пятый раз

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В Ростове спустя день восстановили освещение в подземном переходе на перекрестке Университетского и Большой Садовой. Происшествие случилось 17 мая.По словам местных жителей, неизвестные перерезали провода. Из-за этого пешеходы оказались в полной темноте. К счастью, свет вернули на следующий день.Отметим, что этот пешеходный переход уже в пятый раз подвергается нападению вандалов. Хулиганы почему-то постоянно ломают там работающие лампы. Последний подобный инцидент произошел 5 мая.