В пешеходном переходе на Большой Садовой в Ростове снова пропало освещение

Фото: Дондей

В Ростове в подземном переходе на Большой Садовой и Университетском снова пропало освещение. Об этом сообщает Donday.Освещение в переходе работает с перебоями с апреля 2024 года. В октябре того же года неизвестные сорвали все лампы, а в марте 2025-го оборвали провода. Причины таких действий остаются неизвестными.Ростовчане вынуждены освещать переход фонариками. Местные жители надеются, что городские власти наконец-то решат эту проблему.