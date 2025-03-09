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В пешеходном переходе на Большой Садовой в Ростове снова пропало освещение

В пешеходном переходе на Большой Садовой в Ростове снова пропало освещение
В Ростове в подземном переходе на Большой Садовой и Университетском снова пропало освещение. Об этом сообщает Donday.

Освещение в переходе работает с перебоями с апреля 2024 года. В октябре того же года неизвестные сорвали все лампы, а в марте 2025-го оборвали провода. Причины таких действий остаются неизвестными.

Ростовчане вынуждены освещать переход фонариками. Местные жители надеются, что городские власти наконец-то решат эту проблему.
Фото: Дондей
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