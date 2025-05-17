На колесе обозрения в Ростове забыли мужчину

Фото: Одно небо Ростов

В Ростове-на-Дону произошел курьезный случай: посетителя оставили на колесе обозрения "Одно небо". Об этом молодой человек рассказал в соцсетях.Ночью 17-го числа мужчина решил воспользоваться популярным аттракционом. Во время подъема кабинки на максимальную высоту, колесо обозрения внезапно остановилось. Оказалось, что механизм отключили, и ростовчанин оказался заблокирован на высоте многоэтажного здания. Там он провел не менее получаса.Предположительно, сотрудники аттракциона просто забыли о посетителе. Впоследствии, вспомнив о нем, работники возобновили работу и спустили мужчину на землю.