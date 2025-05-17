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На колесе обозрения в Ростове забыли мужчину

На колесе обозрения в Ростове забыли мужчину
В Ростове-на-Дону произошел курьезный случай: посетителя оставили на колесе обозрения "Одно небо". Об этом молодой человек рассказал в соцсетях.

Ночью 17-го числа мужчина решил воспользоваться популярным аттракционом. Во время подъема кабинки на максимальную высоту, колесо обозрения внезапно остановилось. Оказалось, что механизм отключили, и ростовчанин оказался заблокирован на высоте многоэтажного здания. Там он провел не менее получаса.

Предположительно, сотрудники аттракциона просто забыли о посетителе. Впоследствии, вспомнив о нем, работники возобновили работу и спустили мужчину на землю.
Фото: Одно небо Ростов
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