Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

"Ростов-Дон" уступил ЦСКА на матче 18 мая

"Ростов-Дон" уступил ЦСКА на матче 18 мая
В Ростове прошла финальная серия женского чемпионата России. Встреча состоялась на домашней арене ГК «Ростов-Дон».

Матч был насыщен бросками и борьбой. В первой половине команды показали равную игру, закончив тайм со счетом 11:10 в пользу ростовчанок. Во втором тайме ЦСКА вырвала победу, забив решающий мяч и обеспечив себе минимальное преимущество. Итоговый счет — 23:24 в пользу москвичек.

Лучшими игроками турнира признали Анну Шапошникову из «Ростов-Дон» и Наталью Чигиринову из ЦСКА.
Фото: соцсцети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.