"Ростов-Дон" уступил ЦСКА на матче 18 мая

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В Ростове прошла финальная серия женского чемпионата России. Встреча состоялась на домашней арене ГК «Ростов-Дон».Матч был насыщен бросками и борьбой. В первой половине команды показали равную игру, закончив тайм со счетом 11:10 в пользу ростовчанок. Во втором тайме ЦСКА вырвала победу, забив решающий мяч и обеспечив себе минимальное преимущество. Итоговый счет — 23:24 в пользу москвичек.Лучшими игроками турнира признали Анну Шапошникову из «Ростов-Дон» и Наталью Чигиринову из ЦСКА.