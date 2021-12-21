В Ростове планируют изменить маршрут автобуса № 81

Фото: Алексей Бойко.

В Ростове-на-Дону может измениться маршрут автобуса № 81, связывающий ЖК «Красный Аксай» и Суворовский. Департамент транспорта через городской сервис спрашивает у ростовчан, как лучше организовать маршрут.Изменения рассчитывает внести перевозчик. Таким образом можно сократить интервал движения автобусов и связать «Красный Аксай» с ЦГБ.Ростовчанам предлагается три варианта движения автобуса:— конечной остановкой станет площадь Карла Маркса с заездом на площадь Гагарина;— в схеме останется ЖК «Красный Аксай» с заездом на площадь Гагарина;Третьим вариантом власти предложили не вносить никаких изменений и оставить прежний маршрут.