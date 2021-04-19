В Ростове возобновили маршрут № 98

В Ростове возобновили муниципальный маршрут № 98 ж/д станция Первомайская - ЖК «Красный Аксай». Первые автобусы вышли на линию 21 апреля.Маршрут проходит через площади Карла Маркса и Театральную, улицу Красноармейскую, площадь Привокзальную, проспекты Стачки и Коммунистический, ГПЗ-10.В 2020 году на работу автобусов № 98 поступало много жалоб от горожан. В частности, люди были недовольны нехваткой транспорта и несоблюдением графика. Контракт с перевозчиком расторгли, а сам маршрут временно приостановили.Вскоре проведут открытый конкурс на определение постоянного перевозчика. До тех пор маршрут будет обслуживать МУП «Ростовская транспортная компания». На линии выделят 18 автобусов большого класса.