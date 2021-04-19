Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове возобновили маршрут № 98

В Ростове возобновили маршрут № 98
В Ростове возобновили муниципальный маршрут № 98 ж/д станция Первомайская - ЖК «Красный Аксай». Первые автобусы вышли на линию 21 апреля.

Маршрут проходит через площади Карла Маркса и Театральную, улицу Красноармейскую, площадь Привокзальную, проспекты Стачки и Коммунистический, ГПЗ-10.

В 2020 году на работу автобусов № 98 поступало много жалоб от горожан. В частности, люди были недовольны нехваткой транспорта и несоблюдением графика. Контракт с перевозчиком расторгли, а сам маршрут временно приостановили.

Вскоре проведут открытый конкурс на определение постоянного перевозчика. До тех пор маршрут будет обслуживать МУП «Ростовская транспортная компания». На линии выделят 18 автобусов большого класса.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.