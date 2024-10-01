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В Ростове пенсионерка, найденная на набережной, покончила с собой

В Ростове пенсионерка, найденная на набережной, покончила с собой
На набережной в центре Ростова 24 сентября нашли раздувшийся труп. Инцидент произошел вечером на улице Береговой.

Правоохранителям с трудом удалось извлечь тело из реки. Оно оказалось настолько сильно изуродовано, что невозможно было определить пол. Лишь после проведения экспертизы стало известно, что это труп пожилой женщины.

Портал DonDay со ссылкой на источник сообщает, что пенсионерка покончила с собой. Незадолго до происшествия она оставила записку для своих близких и ушла в неизвестном направлении. Позже ее тело было обнаружено в нескольких километрах от берега Дона.
Фото: DonDay
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