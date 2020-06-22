В Ростове парад Победы впервые прошёл без зрителей: фоторепортаж

В центре Ростова-на-Дону состоялся парад Победы. Военнослужащие, а также колонна военной техники прошли по пустым улицам. Сегодня, 24 июня, на мероприятии впервые за всю историю не было зрителей. На трибунах сидели только ветераны Великой Отечественной войны. Проход для остальных был закрыт из-за пандемии коронавируса.Мероприятие началось в 10 часов на Театральной площади. Предварительно дорогу полили водой. Уже за час до старта там выстраивались военные и автомобили. В общей сложности в шествии приняли участие более 3,5 тысяч человек. Увидеть парад воочию удалось примерно 100 ветеранам. Остальным состояние здоровья не позволило присутствовать на мероприятии.Парад длился менее часа. Затем над Театральной площадью пролетела авиационная техника. Оба зрелища можно было наблюдать через Интернет, особо счастливым — из окон домов. Вечером, в 23 часа, для ростовчан устроят салют. Помимо донской столицы, парад состоялся в Новочеркасске.