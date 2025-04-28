В страшной аварии под Азовом один человек погиб и двое пострадали

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области зафиксирована трагическая автокатастрофа, унесшая жизнь одного человека и нанесшая травмы еще двоим. Инцидент произошел 27 апреля в Азовском районе.Согласно предварительным данным, примерно в 14:20 на трассе, соединяющей Азов и Ейск, произошло столкновение двух автомобилей. Водитель «Лады Калина» (69 лет) и водитель «Фольксвагена Туарег» (48 лет) ехали в противоположных направлениях. Предположительно, причиной лобового столкновения на большой скорости стало несоблюдение безопасной дистанции между транспортными средствами.Сильный удар отбросил обе машины на обочину. Автомобили получили серьезные повреждения. В частности, у «Лады» сильно деформирован бок, разбито лобовое стекло и повреждена крыша.По информации областной Госавтоинспекции, 69-летний водитель «Лады» скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Два пассажира «Лады», в возрасте 70 и 69 лет, получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.