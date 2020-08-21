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В Ростове от коронавируса вылечились 42 человека

В Ростове от коронавируса вылечились 42 человека
В Ростове-на-Дону за минувшие сутки коронавирус победили 42 человека. Об этом 22 августа сообщает администрация города.

Всего в донской столице с начала пандемии от заболевания излечились 5 176 горожан. Под медицинским наблюдением находятся 2 284 человека. За сутки их число уменьшилось на 47. Стационарно от коронавируса лечится 431 ростовчанин.

За минувшие сутки инфекцию подхватили 52 гражданина. Всего в городе зафиксировано 6 146 зараженных COVID-19, 116 из них стали жертвами пандемии.

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