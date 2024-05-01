В Ростове осудили 20-летнего парня за ограбление прохожего

Фото: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону осудили 20-летнего парня, ограбившего прохожего. Максима Гриценко обвинили по статье «Грабеж с угрозой применения насилия».Инцидент произошел 19 августа 2023 года на улице Малиновского. Поздно вечером Гриценко завел разговор с парнем, который проходил мимо остановки «ГПЗ-10». Обменявшись парой слов, Максим схватил молодого человека за воротник и потребовал деньги, угрожая избиением. Перепуганный прохожий перевел подонку последнюю 1 000 рублей, которая лежала на карте.После преступления потерпевший не стал бросать ситуацию на самотек. Он написал заявление в полицию. Вскоре подозреваемого задержали.Советский районный суд Ростова 24 января приговорил Гриценко к шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Максим не согласился с приговором и попытался его обжаловать в Ростовском областном суде. Заседание состоялось 18 апреля. Судья счел все доводы необоснованными и отклонил апелляционную жалобу.