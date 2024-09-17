Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове оштрафовали водителя автобуса, который высадил детей

В Ростове оштрафовали водителя автобуса, который высадил детей
В Ростове оштрафовали водителя автобуса, который высадил четырех детей. Происшествие случилось еще в августе этого года на улице Орской в Чкаловском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В социальных сетях начали распространять сообщения о том, что водитель автобуса отказался везти четырех несовершеннолетних, так как у одного из них не было денег на проезд.

Учитывая, что в КоАП есть статья за принудительную высадку несовершеннолетнего, водитель и начальник автоколонны были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 20 тысяч рублей.

Важно отметить, что с апреля 2024 года в Кодексе об административных правонарушениях РФ появилась статья за принудительную высадку несовершеннолетнего, который едет без взрослых и не может оплатить проезд самостоятельно.
Фото: Ростов ру.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.