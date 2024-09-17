В Ростове оштрафовали водителя автобуса, который высадил детей

Фото: Ростов ру.

В Ростове оштрафовали водителя автобуса, который высадил четырех детей. Происшествие случилось еще в августе этого года на улице Орской в Чкаловском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.В социальных сетях начали распространять сообщения о том, что водитель автобуса отказался везти четырех несовершеннолетних, так как у одного из них не было денег на проезд.Учитывая, что в КоАП есть статья за принудительную высадку несовершеннолетнего, водитель и начальник автоколонны были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 20 тысяч рублей.Важно отметить, что с апреля 2024 года в Кодексе об административных правонарушениях РФ появилась статья за принудительную высадку несовершеннолетнего, который едет без взрослых и не может оплатить проезд самостоятельно.