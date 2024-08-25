В Ростове ограничат движение транспорта по Московской

Фото: Ростов ру

В Ростове с 25 августа будут введены ограничения на движение транспорта по улице Московской. Об этом предупредил городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.Из-за проведения реконструкции водопроводной линии движение транспорта по улице Московской будет организовано только в одну сторону — на восток — на участке от Доломановского переулка до Островского. Также будет запрещен проезд по южной стороне улицы на участке от Островского до Буденновского проспекта.Кроме того, на участке от Островского до Братского переулка будет прекращено движение всех транспортных средств, кроме общественного транспорта.Ограничения будут действовать до 10 октября 2024 года.