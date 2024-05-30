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В Ростове на два месяца ограничат движение транспорта в районе Центрального рынка. Об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог.С 15 июня по 15 августа будет действовать ограничение движения на участках по Московской улице: от переулка Доломановского до Островского переулка с северной стороны будет организовано одностороннее движение в восточном направлении на всё время проведения работ. Также ограничение коснётся участка Московской улицы от переулка Островского до Будённовского проспекта с южной стороны.Причина таких мер — реконструкция водопроводной линии.Водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты для объезда.