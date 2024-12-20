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В Ростове образовалась огромная яма размером с озеро на Металлургической

В Ростове образовалась огромная яма размером с озеро на Металлургической
В Ростове горожане жалуются на необъятную яму на улице Металлургическая в районе дома № 20. Провал в асфальте можно сравнить с небольшим водоёмом. 

Люди устали терпеть и оставили жалобу на сайте «Благоустройство города» 19 декабря. На снимке можно заметить, что глубина провала не менее пяти метров. Его ширина выглядит даже больше. Создается ощущение, что в нее может провалиться целый автобус. Людям приходится идти по узкой тропе, чтобы не свалиться в яму. Однако в условиях гололедицы это может быть затруднительно. 

-Образовалось три ямы, которые во время дождя превращаются в непреодолимое «море», гражданам невозможно обойти его, а там единственная находится дорога, по которой ходят люди, — написал горожанин в заявлении. 


Жители надеются и ждут на то, что их обращение с жалобой на проблему будет замечено.
Фото: сайт "Благоустройство города"
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