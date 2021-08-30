Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове неизвестный устроил погром в элитной многоэтажке в Левенцовке

В Ростове неизвестный устроил погром в элитной многоэтажке в Левенцовке

Жители микрорайона Левенцовка пожаловались на дебошира, устроившего разгром в одной из новостроек. Инцидент произошел в ночь на 30 августа на улице Еляна, 52.

По словам жильцов дома, неизвестный мужчина проник в подъезд, разбив стекло входной двери. Оказавшись внутри, он поднялся на лестничную площадку с квартирами начал стучать в двери. Угрожая расправой, неизвестный бил по дверям руками, ногами и камнем. В результате в одной из квартир он отломал дверную ручку и выбил глазок на двери.

Местные жители вызвали полицию. Однако к приезду правоохранителей неизвестный уже скрылся. С какой целью он ворвался в жилой дом посреди ночи, неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили информацию о нарушении порядка в доме. Сейчас там проводится проверка. Задержать дебошира вряд ли будет тяжелой задачей, ведь мужчина попал на камеры наружного видеонаблюдения. Очевидно, вскоре ему придется рассказать, зачем он ворвался в многоэтажку и испортил имущество ростовчан.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.