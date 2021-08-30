В Ростове неизвестный устроил погром в элитной многоэтажке в Левенцовке

Жители микрорайона Левенцовка пожаловались на дебошира, устроившего разгром в одной из новостроек. Инцидент произошел в ночь на 30 августа на улице Еляна, 52.По словам жильцов дома, неизвестный мужчина проник в подъезд, разбив стекло входной двери. Оказавшись внутри, он поднялся на лестничную площадку с квартирами начал стучать в двери. Угрожая расправой, неизвестный бил по дверям руками, ногами и камнем. В результате в одной из квартир он отломал дверную ручку и выбил глазок на двери.Местные жители вызвали полицию. Однако к приезду правоохранителей неизвестный уже скрылся. С какой целью он ворвался в жилой дом посреди ночи, неизвестно.В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили информацию о нарушении порядка в доме. Сейчас там проводится проверка. Задержать дебошира вряд ли будет тяжелой задачей, ведь мужчина попал на камеры наружного видеонаблюдения. Очевидно, вскоре ему придется рассказать, зачем он ворвался в многоэтажку и испортил имущество ростовчан.