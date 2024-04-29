В Ростове нашли живым пропавшего 44-летнего мужчину
В Ростове нашли живым 44-летнего мужчину, пропавшего без вести. О местонахождении Ивана Шарифулина не было ничего известно почти неделю.
Горожанин ушел из дома 22 апреля. С тех пор он не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. Друзья и близкие не знали, куда он мог отправиться. Когда самостоятельные поиски не дали результата, родные написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.
Мужчину разыскивали по всему городу почти неделю. Вечером 28 апреля стало известно о том, что его нашли живым. Где Иван находился все это время, выясняет полиция.