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В Ростовской области разыскивают пропавшего 28-летнего парня

В Ростовской области разыскивают пропавшего 28-летнего парня
В Ростовской области ищут пропавшего 28-летнего парня. Последний раз Александра Трембача видели более трех недель назад.

По предварительным данным, молодой человек проживает в ЛНР. Днем 25 апреля он уехал из поселка Ясеновский под городом Ровеньки в донской регион. В пути связь с ним оборвалась. С тех пор Александр не появлялся дома.

Согласно опубликованным ориентировкам, пропавшего среднего роста — около 170 сантиметров. У него светло-русые волосы и нормальное телосложение.

Если вы знаете, где Александр находится, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112. Не исключено, что он может быть в любом из сельских районов или городов Ростовской области. Родные переживают, что Александр мог попасть в беду.
Фото: Лиза Алерт
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