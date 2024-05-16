В Ростовской области разыскивают пропавшего 28-летнего парня

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области ищут пропавшего 28-летнего парня. Последний раз Александра Трембача видели более трех недель назад.По предварительным данным, молодой человек проживает в ЛНР. Днем 25 апреля он уехал из поселка Ясеновский под городом Ровеньки в донской регион. В пути связь с ним оборвалась. С тех пор Александр не появлялся дома.Согласно опубликованным ориентировкам, пропавшего среднего роста — около 170 сантиметров. У него светло-русые волосы и нормальное телосложение.Если вы знаете, где Александр находится, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112. Не исключено, что он может быть в любом из сельских районов или городов Ростовской области. Родные переживают, что Александр мог попасть в беду.