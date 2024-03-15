В Ростове нашли живой пропавшую 15-летнюю девочку

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую без вести 15-летнюю девочку. Информации о местонахождении О. не было больше недели.Последний раз ее видели 7 марта. В тот день школьница ушла из дома и не вернулась. Родители забили тревогу. Они попытались самостоятельно отыскать дочку, но поиски не были успешными. Тогда близкие обратились за помощью в полицию и к волонтерам.На протяжении недели неравнодушные люди прочесывали окрестности в попытках отыскать школьницу. О том, что девочку нашли живой, стало известно только днем 15 марта.Где все это время пропадала ростовчанка, не сообщается.