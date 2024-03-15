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В Ростове нашли живой пропавшую 15-летнюю девочку

В Ростове нашли живой пропавшую 15-летнюю девочку
В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую без вести 15-летнюю девочку. Информации о местонахождении О. не было больше недели.

Последний раз ее видели 7 марта. В тот день школьница ушла из дома и не вернулась. Родители забили тревогу. Они попытались самостоятельно отыскать дочку, но поиски не были успешными. Тогда близкие обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

На протяжении недели неравнодушные люди прочесывали окрестности в попытках отыскать школьницу. О том, что девочку нашли живой, стало известно только днем 15 марта.

Где все это время пропадала ростовчанка, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт
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