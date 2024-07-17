В Ростове нашли родителей 2-летнего мальчика, найденного на «Гремучке»

Фото: DonDay.

В Ростове нашли родителей мальчика, найденного у родинка Гремучего. Мать ребенка объявилась через пару часов после массовых публикаций в СМИ и соцсетях о ее сыне.Вечером 16 июля отдыхающие у родника увидели 2-летнего кроху. Сначала люди решили, что его родители поблизости, но мальчик был предоставлен самому себе. К нему никто не подходил и не звал.Неравнодушные горожане присмотрели за малышом и обратились в полицию. Мальчика забрали в больницу и нашли маму, которая его потеряла. Очевидно, женщине предстоит непростой разговор с правоохранителями.