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В Ростове нашли родителей 2-летнего мальчика, найденного на «Гремучке»

В Ростове нашли родителей 2-летнего мальчика, найденного на «Гремучке»
В Ростове нашли родителей мальчика, найденного у родинка Гремучего. Мать ребенка объявилась через пару часов после массовых публикаций в СМИ и соцсетях о ее сыне.

Вечером 16 июля отдыхающие у родника увидели 2-летнего кроху. Сначала люди решили, что его родители поблизости, но мальчик был предоставлен самому себе. К нему никто не подходил и не звал.

Неравнодушные горожане присмотрели за малышом и обратились в полицию. Мальчика забрали в больницу и нашли маму, которая его потеряла. Очевидно, женщине предстоит непростой разговор с правоохранителями.
Фото: DonDay.
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