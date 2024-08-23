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В Ростове на Зорге после замены трубопровода работники побросали строительный мусор

В Ростове на Зорге после замены трубопровода работники побросали строительный мусор
В Ростове рабочие бросили строительный мусор после замены трубопровода. Горы щебня и трехметровые ржавые трубы валяются на улице Зорге, 37/1.

По словам недовольных местных жителей, они уже почти два месяца ждут, когда кто-нибудь вывезет мусор. Однако коммунальные службы, по всей видимости, не спешат этого делать.

Причины возникновения такого инцидента неизвестны. Почти все лето мусор стоял посреди двора. От бессилия горожане поделились кадрами в соцсетях. Если после этого ситуация опять не исправится, то местным придется нанимать грузовик и самостоятельно вывозить мусор.
Фото: соцсети
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