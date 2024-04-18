В Ростове на Зорге нашли брошенного трехлетнего ребенка

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В Ростове на улице Зорге был найден брошенный трехлетний ребенок. Инцидент произошел 17 апреля.Местная жительница, проходившая по улице, обнаружила мальчика, который сидел на траве около проезжей части. Ребенок был совершенно один. Неравнодушная ростовчанка забрала малыша с опасного участка и сообщила о случае в полицию.Сотрудники полиции установили личность родителей ребенка. Оказалось, что мать ушла искать своего родственника, оставив детей с сестрой. Сестра, в свою очередь, не уследила за одним из детей, и маленький мальчик выбежал на улицу.На данный момент ребенок передан матери.- В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", – добавили сотрудники ГУ МВД по Ростовской области.После проведения проверки полицией будет принято решение в соответствии с законодательством.Напомним, что 16 апреля женщина в Красном Сулине обнаружила на улице двух полуголых детей, которые искали маму. Как выяснилось, их папа уснул. Воспользовавшись моментом, малыши сбежали из дома погулять, а потом заблудились.