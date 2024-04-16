В Ростовской области посреди дороги нашли полураздетых детей, потерявших маму

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В Красном Сулине Ростовской области на улице обнаружили двух полураздетых детей потерявших маму. Информацию об этом местные жители рассказали в соцсетях 15 апреля.Жительница поселка Грэс заметила, что дети на вид трех-четырех лет гуляли в одиночестве по проезжей части. На девочке была майка и трусы, а мальчик и вовсе – босиком шел по асфальту, на нем была только футболка. Неравнодушная горожанка забрала детей и отвезла в органы опеки.Как выяснилось, мать двоих детей вышла в магазин, отправив детей к отцу, который заснул. Мальчик с девочкой выбежали на улицу без присмотра взрослых.- В отношении родителей составлены протоколы за «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.В настоящее время дети находятся в больнице. Прокуратура Ростовской области взяла на контроль историю.