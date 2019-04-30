В Ростове на время тренировок и проведения парада Победы ограничат движение в центре
В донской столице ограничат движение на центральных улицах. Временные неудобства связаны с репетициями и проведением парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на городском портале «Ростов-Транспорт».
7 мая ограничат движение с 6:00 до 16:00 на участках:
- от переулка Крепостного до улицы Каяни;
- на улице Садовой от площади Театральной до проспекта Ворошиловского;
- на улице Советской от площади Карла Маркса до площади Театральной;
- от улицы Максима Горького до пересечения с улицей Социалистической;
- от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса.
Кроме того, с 6:00 до 14:00 автомобилям придется уступать дорогу военной технике на улицах Красноармейской, Ченцова, Большой Садовой, а также на проспектах Кировском, Шолохова, Ворошиловском, Театральном и на площади Карла Маркса.
8 мая с 7:00 до 14:00 площадь Театральная будет закрыта. Там пройдет генеральная репетиция парада.
9 мая ограничения продлятся с 6:00 до 24:00 на участках:
- от площади Театральной до проспекта Ворошиловского;
- на улице Советской;
- на проспекте Театральном;
- от переулка Крепостного до Каяни.
Стоит добавить, что перекроют улицы 20-ю Линию и 19-ю Линию до улицы Закруткина. На этом участке ограничения продлятся с 6:00 до 12:00.