В Ростове на время тренировок и проведения парада Победы ограничат движение в центре



В донской столице ограничат движение на центральных улицах. Временные неудобства связаны с репетициями и проведением парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на городском портале «Ростов-Транспорт».



7 мая ограничат движение с 6:00 до 16:00 на участках:

- от переулка Крепостного до улицы Каяни;

- на улице Садовой от площади Театральной до проспекта Ворошиловского;

- на улице Советской от площади Карла Маркса до площади Театральной;

- от улицы Максима Горького до пересечения с улицей Социалистической;

- от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса.



Кроме того, с 6:00 до 14:00 автомобилям придется уступать дорогу военной технике на улицах Красноармейской, Ченцова, Большой Садовой, а также на проспектах Кировском, Шолохова, Ворошиловском, Театральном и на площади Карла Маркса.

8 мая с 7:00 до 14:00 площадь Театральная будет закрыта. Там пройдет генеральная репетиция парада.



9 мая ограничения продлятся с 6:00 до 24:00 на участках:



- от площади Театральной до проспекта Ворошиловского;

- на улице Советской;

- на проспекте Театральном;

- от переулка Крепостного до Каяни.



Стоит добавить, что перекроют улицы 20-ю Линию и 19-ю Линию до улицы Закруткина. На этом участке ограничения продлятся с 6:00 до 12:00.