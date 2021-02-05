Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на Ворошиловском проспекте образовалась гигантская пробка из-за ДТП

В Ростове на Ворошиловском проспекте образовалась гигантская пробка из-за ДТП
Десятки водителей застряли в огромной пробке на Ворошиловском проспекте в Ростове. Затор образовался из-за ДТП на пересечении с улицей Горького утром 8 февраля.

Посреди проезжей части столкнулись "Опель" и "Мерседес". От силы удара машины развернуло, и они перегородили проезд по проспекту другим авто. Так, машины стоят от площади Гагарина вплоть до Ворошиловского моста. Движение буквально замерло. Водители двигаются со скоростью три-пять километров в час. Пока разбитые машины не уберут с дороги, автомобилисты обречены простаивать в гигантской пробке, опаздывая по своим делам.

Участникам аварии также пришлось несладко. Хоть в результате ДТП и нет пострадавших, машины получили серьезные механические повреждения. В частности, у "Мерседеса" от удара отвалился бампер.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.