В Ростове на Ворошиловском проспекте образовалась гигантская пробка из-за ДТП

Десятки водителей застряли в огромной пробке на Ворошиловском проспекте в Ростове. Затор образовался из-за ДТП на пересечении с улицей Горького утром 8 февраля.Посреди проезжей части столкнулись "Опель" и "Мерседес". От силы удара машины развернуло, и они перегородили проезд по проспекту другим авто. Так, машины стоят от площади Гагарина вплоть до Ворошиловского моста. Движение буквально замерло. Водители двигаются со скоростью три-пять километров в час. Пока разбитые машины не уберут с дороги, автомобилисты обречены простаивать в гигантской пробке, опаздывая по своим делам.Участникам аварии также пришлось несладко. Хоть в результате ДТП и нет пострадавших, машины получили серьезные механические повреждения. В частности, у "Мерседеса" от удара отвалился бампер.