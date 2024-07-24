В Ростове на Театральном проспекте с многоэтажки летит штукатурка

Фото: DonDay

В самом центре Ростова с наружной стороны многоэтажного дома осыпается штукатурка. Корреспондент DonDay посетил здание, которое находится в состоянии разрушения, 24 июля.Девятиэтажное строение, расположенное по адресу Театральный проспект, 63, буквально разрушается на глазах. Крупные фрагменты облицовки падают на проезжую часть и на припаркованные рядом автомобили. В социальных сетях местные жители сообщали, что ночью на одну из машин упала часть штукатурки.Также на стенах многоэтажки можно заметить трещины в нескольких местах.Этот дом был построен в 1977 году, а капитальный ремонт проводился в 2014 году. Следующее обновление планируется на 2035 год. Тем не менее, местные жители выражают беспокойство о том, что зданию может потребоваться ремонт гораздо раньше.