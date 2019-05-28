В Ростове на студентку могут завести уголовное дело за смерть новорожденного сына



В Ростове 19-летняя студентка может стать фигуранткой уголовного дела. Девушка подозревается в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребёнку. В настоящее время по данному факту проводится проверка.



Как удалось узнать Rostov.ru, в сентябре 2018 года девушка родила в своей квартире на улице Еременко. Роды проходили в ванной комнате. Пуповину новоиспеченная мать перерезала самостоятельно. Мальчик родился живым, но вскоре умер.



О том, что она стала матерью, студентка рассказала своей близкой подруге и родителям. Родные, которые живут в другом городе, как только узнали новость, выехали в Ростов. К моменту их приезда малыш скончался. Девушка положила его тело в пакет и вынесла на балкон.

- На протяжении нескольких месяцев проводились экспертные исследования. Специалисты пришли к выводу, что если бы новорожденному вовремя была оказана медицинская помощь, он мог выжить, - рассказал источник Rostov.ru.



Материалы проверки направлены в Советский межрайонный следственный отдел.