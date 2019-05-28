Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на студентку могут завести уголовное дело за смерть новорожденного сына

В Ростове на студентку могут завести уголовное дело за смерть новорожденного сына
В Ростове 19-летняя студентка может стать фигуранткой уголовного дела. Девушка подозревается в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребёнку. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как удалось узнать Rostov.ru, в сентябре 2018 года девушка родила в своей квартире на улице Еременко. Роды проходили в ванной комнате. Пуповину новоиспеченная мать перерезала самостоятельно. Мальчик родился живым, но вскоре умер.

О том, что она стала матерью, студентка рассказала своей близкой подруге и родителям. Родные, которые живут в другом городе, как только узнали новость, выехали в Ростов. К моменту их приезда малыш скончался. Девушка положила его тело в пакет и вынесла на балкон.
- На протяжении нескольких месяцев проводились экспертные исследования. Специалисты пришли к выводу, что если бы новорожденному вовремя была оказана медицинская помощь, он мог выжить, - рассказал источник Rostov.ru.

Материалы проверки направлены в Советский межрайонный следственный отдел.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.