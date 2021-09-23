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В Ростове на старом вокзале «разули» «Порше Каен»

В Ростове на старом вокзале «разули» «Порше Каен»
«Разутый» «Порше Каен» стал настоящим экспонатом на старом вокзале в Ростове. Люксовую иномарку «разули» ночью 24 сентября в районе проспекта Шолохова.

С машины сняли все четыре диска, а также передние фары. Кроме того, у авто не оказалось номеров. Примечательно, что машина была припаркована в людном и хорошо освещаемом месте. Как воришкам удалось остаться незамеченными, неизвестно. Так или иначе, но владельцу придется потратить порядка полумиллиона рублей, чтобы купить недостающие запчасти.

Фото «безглазой» и «разутой» машины разлетелось по соцсетям. Это далеко не первый случай воровства дорогостоящих деталей авто, которые стали наживой мелких воров и хулиганов.
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