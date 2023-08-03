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В Ростове на Стабильной у жителей больше суток нет воды и света

В Ростове на Стабильной у жителей больше суток нет воды и света
Жители Ростова пожаловались на перебои со светом и водой на Стабильной. Об этом горожане сообщили 2 августа.

По словам горожан, без света остались жильцы многоквартирного дома № 3. Из-за отсутствия освещения жители не могут даже подняться на свой этаж, по ступенькам им приходится идти на ощупь.

- С 10 утра нет света. Люди в возрасте не могут подняться домой. Все инстанции в курсе о порыве кабеля, но света так и нет, - сказано в жалобе.

Однако это лишь часть проблемы. В квартирах ростовчан с самого утра отключили воду. Из-за этого люди не могут элементарно заварить чай, принять душ или приготовить еду. Им ежедневно приходится тратить много времени, чтобы нагреть большой объем жидкости.

Как скоро водоснабжение и свет вернут в дома горожан, не сообщается. Вероятно, пока им придется искать источники жизнеобеспечения в другом месте.

Напомним, у жителей Западного больше месяца не было воды. Делом даже заинтересовались в СУ СК по Ростовской области. Кроме того, уже месяц нет воды на Северном. Подачу водоснабжения обещали восстановить к 8 августа.
Фото: Соцсети/ Rostov.ru
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