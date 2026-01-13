Новости
В Ростовской области днем 13 января ввели режим опасности по БПЛА

В Ростовской области днем 13 января ввели режим опасности по БПЛА. Оповещение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС пришло примерно в 14:00.

Жителям рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и не подходить близко к окнам.
Фото:РСЧС
