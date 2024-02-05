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В Ростове на Ленина огромное дерево придавило легковушку

В Ростове на Ленина огромное дерево придавило легковушку
В Ростове-на-Дону огромное дерево упало на автомобиль и зацепило троллейбусные провода. Инцидент произошел на улице Ленина 5 февраля.

По словам очевидцев, растение упало в районе дома № 60. На кадрах видно, что толстый ствол дерева придавил легковушку. Кроме того, растение оборвало троллейбусные провода.

- Движeниe в cтοpοну Ηaгибинa пepeκpытο, легковушки объезжают через дворы, - добавили ростовчане.

Вероятно, когда владелец авто выйдет на улицу, его ожидает неприятный сюрприз. Кроме того, на участке легко могут пострадать пешеходы.

Как скоро дерево уберут и получил ли водитель легковушки компенсацию, неизвестно.
Фото: СоцСети
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