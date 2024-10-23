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В Ростове на Седова затопило подземный переход

В Ростове на Седова затопило подземный переход
В Ростове на Седова, 23 октября, затопило подземный переход. Местные жители опубликовали фотографии в социальных сетях.

Рано утром ростовчане заметили, что в переходе образовалось настоящее озеро. Несмотря на солнечную погоду, уровень воды поднялся, как минимум, на 2-3 сантиметра. Вероятно, причиной стала коммунальная авария.

Пройти по затопленному участку было затруднительно. Некоторые не стали рисковать и выбрали альтернативный маршрут.

Необходимо, чтобы аварийные службы немедленно прибыли на место, откачали воду и устранили канализационный прорыв.
Фото: соцсети
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