В Ростове на Седова затопило подземный переход

Фото: соцсети

В Ростове на Седова, 23 октября, затопило подземный переход. Местные жители опубликовали фотографии в социальных сетях.Рано утром ростовчане заметили, что в переходе образовалось настоящее озеро. Несмотря на солнечную погоду, уровень воды поднялся, как минимум, на 2-3 сантиметра. Вероятно, причиной стала коммунальная авария.Пройти по затопленному участку было затруднительно. Некоторые не стали рисковать и выбрали альтернативный маршрут.Необходимо, чтобы аварийные службы немедленно прибыли на место, откачали воду и устранили канализационный прорыв.