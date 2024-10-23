В Ростовской области осудили водителя авто за ДТП с шестью погибшими

- Осужденному также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на три года, — сообщили в прокуратуре Ростовской области.

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В Ростовской области суд вынес приговор 73-летнему мужчине за ДТП с шестью погибшими. Виктору Пролосову назначали четыре года и два месяца лишения свободы в колонии-поселении.Трагедия произошла 4 сентября 2023 года в Неклиновском районе. Виктор за рулем «ВАЗ-2110» ехал по трассе город Таганрог — село Покровское. Рядом с селом Троицкое пенсионер выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Приору».Трое пассажиров ВАЗа, а также водитель и пассажир «Лады Приоры» скончались на месте. Виктора вместе с пассажиром «десятки», а также пассажиром «Приоры» отвезли в больницу. Несмотря на старания врачей, последний умер в реанимации.