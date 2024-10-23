В Ростове родные разыскивают мужчину, который нуждается в медпомощи

Фото: поисково-спасательный отряд юг

В Ростове родные разыскивают мужчину, который нуждается в медицинской помощи. 48-летний Юрий Девицкий не выходил на связь с 10 апреля текущего года.В тот день он покинул свой дом и ушел в неизвестном направлении. Его родственники забеспокоились, когда он долгое время не выходил на связь. Они обратились за помощью в полицию. Позже подключились волонтеры.Юрий имеет рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы и голубые глаза.В день исчезновения он был одет в куртку темно-зеленого цвета, бежевый свитер и синие джинсы. На ногах были темно-голубые ботинки.Если у вас есть информация о местонахождении Юрия Девицкого, сообщите по следующим номерам телефона: 8 800 550-10-54 или 102.