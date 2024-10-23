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В Ростове родные разыскивают мужчину, который нуждается в медпомощи

В Ростове родные разыскивают мужчину, который нуждается в медпомощи
В Ростове родные разыскивают мужчину, который нуждается в медицинской помощи. 48-летний Юрий Девицкий не выходил на связь с 10 апреля текущего года.

В тот день он покинул свой дом и ушел в неизвестном направлении. Его родственники забеспокоились, когда он долгое время не выходил на связь. Они обратились за помощью в полицию. Позже подключились волонтеры.

Юрий имеет рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы и голубые глаза.

В день исчезновения он был одет в куртку темно-зеленого цвета, бежевый свитер и синие джинсы. На ногах были темно-голубые ботинки.

Если у вас есть информация о местонахождении Юрия Девицкого, сообщите по следующим номерам телефона: 8 800 550-10-54 или 102.
Фото: поисково-спасательный отряд юг
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